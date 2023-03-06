Интересное 06 марта 2023, 18:32 Около 9 тысяч тюльпанов вырастили ямальские осужденные к 8 Марта

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Ямальские осужденные вырастили около девяти тысяч тюльпанов к Международному женскому дню. Об этом сообщил сайт «Ямал медиа».

Отмечается, что технология выращивания цветов в тюрьмах соблюдается строго. Цена тюльпанов, выращенных в таких необычных условиях, составляет 85 рублей за штуку.

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Отмечается, что в регионе самая низкая стоимость тюльпанов зафиксирована в Новом Уренгое — покупателям предлагают купить один цветок всего за 40 рублей.

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