06 марта 2023, 18:32
Около 9 тысяч тюльпанов вырастили ямальские осужденные к 8 Марта
Ямальские осужденные вырастили около девяти тысяч тюльпанов к Международному женскому дню. Об этом сообщил сайт «Ямал медиа».
Отмечается, что технология выращивания цветов в тюрьмах соблюдается строго. Цена тюльпанов, выращенных в таких необычных условиях, составляет 85 рублей за штуку.
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Отмечается, что в регионе самая низкая стоимость тюльпанов зафиксирована в Новом Уренгое — покупателям предлагают купить один цветок всего за 40 рублей.
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8 Марта
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