Интересное 14 декабря 2022, 03:04 Около 700 тысяч рублей направят на лечение детей из ЯНАО в рамках проекта «Твори добро»

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В рамках марафона «Твори добро» всего за несколько часов удалось собрать 700 тысяч рублей. Средства направят на лечение тяжелобольных детей из ЯНАО. Об этом сообщил «Ямал-Медиа».

В ходе мероприятия посетили смогли принять участие в различных активностях — позаниматься йогой, самостоятельно смастерить новогодние украшения. На благотворительной ярмарке представили уже готовые праздничные подарки, а также сладости.

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Организаторы запланировали собрать более четырех миллионов рублей. Сбор денег все еще продолжается.

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