Интересное 27 января 2023, 11:32 Около 400 пар решили заключить брак в День всех влюбленных в Москве

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В пресс-службе Управления ЗАГС Москвы рассказали, что 14 февраля в столице планируют заключить брак около 400 пар. Многие молодожены хотят связывать себя узами именно в праздничную дату, написал RT .

«В прошлом году в пятерку самых популярных вошли праздники Красная горка и День семьи, любви и верности», — рассказали сотрудники ЗАГСа.

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Большинство церемоний будет проходить в выездных локациях, во дворцах бракосочетания и в центрах госуслуг «Мои документы». Некоторые молодожены планируют сделать торжество на катке на ВДНХ.

Сообщается, что в прошлом году на 14 февраля в Москве заключили брак около 300 пар.

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