Интересное 16 марта 2023, 13:45 Около 40% москвичей сообщили, что согласны на «серую» зарплату

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Аналитики сервиса SuperJob в результате исследования выяснили, что не мене 42% жителей Москвы готовы получать зарплату по «серым» схемам. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

В опросе также говорится, что чем выше уровень доходов москвичей, тем меньше среди них согласных на зарплату в конверте.

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Каждый седьмой опрошенный хотел бы, чтобы его зарплата была «белой» при условии, что сумма заработка увеличится. И лишь 10% из всех опрошенных не согласны переходить на полностью законные условия труда.

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