Около 120 домов снесли в Москве по программе реновации | 360°

Интересное 08 сентября 2022, 16:43 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Около 120 домов снесли в Москве по программе реновации

Читать 360tv в

Власти Москвы снесли 120 домов с начала программы реновации. Такой информацией поделился руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Об этом сообщило ИА НСН.

При этом больше всего старых домов уничтожили в Бабушкинском районе и ТиНАО. Политик рассказал, что начиная с 2024 количество сносимых домов увеличится до 200-300 в год.

Реклама

Работы проводят с помощью технологии «умный снос». Благодаря ей от домов избавляются безопасно и без вреда для окружающей среды.

Реклама

0 0 0 0 0 0