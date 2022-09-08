Около 120 домов снесли в Москве по программе реновации | 360°

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Около 120 домов снесли в Москве по программе реновации

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Власти Москвы снесли 120 домов с начала программы реновации. Такой информацией поделился руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов. Об этом сообщило ИА НСН.

При этом больше всего старых домов уничтожили в Бабушкинском районе и ТиНАО. Политик рассказал, что начиная с 2024 количество сносимых домов увеличится до 200-300 в год.

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Работы проводят с помощью технологии «умный снос». Благодаря ей от домов избавляются безопасно и без вреда для окружающей среды.

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