Около 10 тысяч балконов отремонтируют в Петербурге в 2022 году

Ремонт 9767 балконов проведут в Петербурге в 2022 году. Такой информацией поделились в Жилищном комитете города. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Инвентаризация балконов стартовала в 2020 году. Специалисты провели ряд проверок, чтобы выявить аварийные балконы и предотвратить поломку.

В течение двух лет в городе нашли 58 341 балкон с нарушениями различного рода.

«Районные администрации контролируют работу управляющих компаний по части содержания фасадов жилых домов. В районах организованы рабочие группы по проведению еженедельных обследований фасадов и балконов зданий, чтобы вовремя выявить аварийные конструкции», — отметили в ведомстве.