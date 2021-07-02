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    02 июля 2021, 18:55

    «Окно в другой мир» нашли археологи на севере Италии

    Оксана Лавнюженко

    Группа археологов обнаружила на севере Италии сооружение, похожее на бассейн. Древние жители использовали его «как оно в другой мир». Об этом сообщил сайт Inforeactor.

    По мнению специалистов, этот объект в городе Ночето построили для проведения религиозных обрядов. Сооружение назвали Vasca Votiva, что в переводе значит «священный бассейн».

    Объекту насчитывается, предположительно, более 3000 лет. Он был выкопан на самой вершине холма глубиной в три метра.