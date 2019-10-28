Океанолог рассказал, что скрывается на дне озера Байкал

Анатолий Сагалевич рассказал, что на дне озера Байкал он с коллегами обнаружил залежи газогидратов — газ в твердом агрегатном состоянии, близком ко льду.

«Один кубик газогидрата дает 164 кубика метана. Широко известно, что газогидратов много в океане. Но впервые их обнаружили в пресной воде», — пояснил ученый.

Кроме того, как сообщил «Царьград», на дне озера нашли запасы нефти. Однако их разработка невозможна — она погубит уникальную экосистему Байкала.

По словам Сагалевича, самым интересным открытием стало явление глубинной гидротермальной циркуляции. Его сделали в 1995 году на глубине 3000 метром в Атлантическом океане. Там на предельных глубинах ученые нашли горячую воду и черный дым. «Там вся таблица химических элементов Менделеева», — указал конструктор.

«Гидротермальные поля образуются на стыках литосферных плит, где магма при движении вверх раздвигает плиты», — объяснил он это явление.