Океанариум Петербурга сообщил о пополнении в семействе выдр

У пары азиатских выдр Тихона и Фифы в санкт-петербургском зоопарке произошло пополнение. На свет появились четыре малыша. Об этом рассказали «Невские новости».

Первые два месяца выдрята нуждаются в постоянной опеке родителей, так как чувствуют себя абсолютно беспомощными. После этого периода они начинаются учиться плавать и жить более самостоятельно. Детенышей постепенно приучают ко взрослой еде.

В понедельник, 16 августа, животные уже получили собственные паспорта. Ветеринары произвели осмотр и взвешивание выдрят. Каждый из них оказался не более 450 граммов. После всевозможных процедур зверьков чипировали.