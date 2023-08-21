Интересное 21 августа 2023, 22:32 Охотникам из Омска разрешили отстреливать до пяти особей глухарей

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Глава министерства природных ресурсов и экологии Омской области Илья Лобов внес изменения в приказ о нормах допустимой добычи. Охотникам разрешили отстреливать больше глухарей в течение одного сезона. Об этом сообщило издание gorod55.ru.

Ранее в регионе разрешали подстреливать лишь одного самца глухаря за сезон. Теперь же квоту увеличили до пяти.

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Корме того, теперь за сезон можно отстрелить до 20 белых и серых куропаток. Ранее разрешали добывать лишь 10 особей.