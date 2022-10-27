Охотникам и начинающим туристам рассказали, как правильно выбирать камуфляж | 360°

Интересное 27 октября 2022, 15:40 Охотникам и начинающим туристам рассказали, как правильно выбирать камуфляж

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Издание «ФедералПресс» дало советы охотникам, а также начинающим туристам, как правильно подбирать камуфляж и на какие показатели ориентироваться.

Эксперты советуют брать одежду, изготовленную из полиэстера и хлопка. Хлопчатобумажные изделия подойдут на более мягкую погоду — от +5 до +20 градусов.

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Немаловажным условием при выборе камуфляжа будет и тип застежки. Лучше всего выбирать одежду на пуговицах, которая надевается через голову. В походных условиях проще пришить новую, чем менять целый замок.

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Что же касается размеров, то лучше покупать на один больше. Также важно, чтобы в камуфляжном костюме было много карманов, поскольку каждому охотнику или туристу в лесу пригодится немало вещей.