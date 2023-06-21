Интересное 21 июня 2023, 03:25 Огромный водяной смерч сняли на видео рядом с берегом в Сочи Очевидцы показали кадры со смерчем в Сочи

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Большой водяной смерч наблюдали накануне у берегов Сочи. Очевидцы запечатлели редкое природное явление на видео и поделились роликами в соцсетях.

Судя по кадрам, огромный вихрь закрутился и поднял в небо воду из акватории Черного моря. Смерч случился в нескольких десятках метров от береговой черты и строений. Столб начался от водной глади и затем растворился в грозовых тучах.

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Сочинские власти предупредили жителей и гостей города о риске формирования смерчей над морем на участке Магри — Веселое.

«По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все службы работают в усиленном режиме», — указано в официальном сообщении.

Контроль за обстановкой поручили городскому оперативному штабу. Сочинцам рекомендовали воздержаться от отдыха у воды, а также не забывать необходимые меры предосторожности.

МЧС объявило штормовое предупреждение. В течение дня в Сочи шли ливни с грозами и градом. В городской администрации также не исключили сход селей и ветре с порывами до 15-17 метров в секунду.