Огромный янтарный «Защитник Отечества» нашелся под Калининградом

На карьере Калининградского янтарного комбината добыли самородок янтаря весом более 1,3 килограмма. Его назвали в честь 23 Февраля — «Защитником Отечества». Об этом рассказали в пресс-службе предприятия.

«Самородок весом 1313 граммов был найден машинистом бульдозера в воскресенье, 21 февраля, вблизи шагающего экскаватора, с помощью которого в сезон добывается янтарь. Первый самородок 2021 года получил название «Защитник Отечества», — передал ТАСС слова представителя пресс-службы.

Он отметил, что все уникальные самородки янтаря весом свыше одного килограмма получают имена.

Также в воскресенье были обнаружены еще несколько крупных янтарных камней. Общий вес составил 1682 грамма. Эти находки сделаны еще до старта сезона добычи янтаря. Зимой добычная деятельность в карьере не ведется, но проводятся другие работы. Как правило, сезон начнется в конце марта — начале апреля.

В пресс-службе сообщили, что в 2020 году комбинат поставил абсолютный рекорд по числу добытых за сезон самородков. Было найдено 20 камней.