Огромную золотую монету посвятили Елизавете II в Великобритании

Королевский монетный двор Великобритании написал в своем Instagram-аккаунте, что отчеканил золотую монету для коллекции «Звери королевы». Она имеет диаметр около 20 сантиметров и весит 10 килограммов, сообщила радиостанция «Комсомольская правда».

На монете изображена Елизавета II, а вокруг нее десять животных. Среди них реальные и мифические существа, посвященные каменным статуям, мимо которых шла королева по пути к коронации. Монеты, посвященные каждому животному, выпускались с 2017 года. В их числе лев, борзая, единорог, лошадь, бык и другие.

Новая монета стала завершающей в коллекции. На ее изготовление ушло 400 часов. По данным журналистов, стоимость изделия составляет 10 тысяч фунтов стерлингов.