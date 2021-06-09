Огородникам рассказали, как бороться с медведкой

Медведка — насекомое, которое часто портит жизнь огородникам и садоводам. Она повреждает корни растений и может загубить целый урожай. Как выгнать медведку со своего участка, не используя химикаты, рассказало «Утро.ру».

Первый способ — воспользоваться мыльным раствором. Жидкость нужно залить в в место входа в норку насекомого, что выгонит медведку на поверхность.

Также можно использовать растения, запах которых не любят эти насекомые: календулу, бархатцы или хризантему. Эти цветы нужно высадить между грядками. Есть и более простой вариант — разложить между грядками еловые, пихтовые или сосновые ветки.

Сажая морковь, свеклу и другие корнеплоды, борозды рекомендуют обработать йодовым раствором. На 10 литров воды достаточно будет 20 капель йода. Это тоже должно отпугнуть медведок.