Огородникам рассказали, как бороться с деформацией огурцов

Деформация огурцов не только придает им забавный вид, но может повлиять на вкусовые качества плодов. О том, как определить причину деформации и как выращивать ровные огурцы, рассказал сайт «Утро.ру».

Первая причина, по которой огурцы на грядке могут обрести странную форму, — нехватка минералов и полезных веществ. Например, если на огурце появилось утолщение с одной стороны, это может указывать на недостаток калия, а если конец овоща заострился — причиной может быть нехватка азота.

В случае недостатка калия стоит обработать огурцы раствором калийной соли. На 10 литров воды хватит 30 граммов калия. По литру раствора необходимо вылить под каждый куст. Также грядки можно удобрить серным калием. На один квадратный метро уйдет около 50 граммов вещества.

Если растению не хватает азота, его рекомендуется опрыскать мочевиной: пять граммов на литр воды.

Кроме того, огурец может изменить форму от недостатка влаги. Такие огурцы будут горькими на вкус, поэтому очень важно тщательно поливать кусты.