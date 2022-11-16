Интересное 16 ноября 2022, 22:14 Офтальмохирург Леонид Протопопов стал новым главврачом Тюменской области

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Нового главврача назначили в тюменском областном офтальмологическом диспансере. Им стал врач-офтальмолог высшей категории, офтальмохирург Леонид Протопопов. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на департамент здравоохранения региона.

Ранее Протопопов исполнял обязанности руководителя медучреждения. Карьера медика насчитывает более 15 лет. Он стал первым врачом, который проводил роговичный коллагеновый кросслинкинг при кератоконусе.

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«Дело, которому я отдаюсь на 100%», — сказал Протопопов о своей профессии.

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