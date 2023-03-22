22 марта 2023, 18:28
Одну из самых первых компьютерных мышей продали на аукционе в Бостоне
Одну из самых первых в истории компьютерных мышей Engelbart, созданную в конце 60-х годов прошлого века, продали на аукционе RRAuction в Бостоне. Об этом сообщил сайт 3dnews.ru.
Отмечается, что устройство выполнено из белого пластика, на корпусе размещены три кнопки и два металлических диска.
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По данным сайта «Свободная пресса», этот раритет стал самым дорогим за всю историю, мышь приобрели за 178 тысяч долларов
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