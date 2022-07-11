«Одноклассники» запустили функцию для написания лонгридов

«Одноклассники» обновили функционал для лонгридов. Теперь пользователи могут публиковать большие статьи с красочными иллюстрации через удобный интерфейс.

Социальная сеть «Одноклассники» запустила удобный редактор лонгридов на своей платформе. Теперь медиа, авторы и блогеры могут создавать большие статьи с помощью внутреннего интерфейса. Лимит знаков теперь — 64 тысячи, а благодаря автосохранению, которое срабатывает каждые три секунды, даже при сбоях сети материал не пропадет.

Помимо текста и иллюстраций в редакторе можно выделять заголовки и цитаты, добавлять фото, видео и GIF, структурировать материалы с помощью разделителей, и списков, а также вставлять ссылки и даже музыку прямо в заметку.

Новый формат лонгрида отображается как в основной и мобильной версии станицы, так и в приложениях Android и iOS, однако создавать их пока можно только в десктопной версии соцсети.

Рекомендовать лонгриды в ленте новостей будут наряду с обычными постами. При этом алгоритм «Молния» будет регулярно отбирать и продвигать уникальные лонгриды, это поможет увеличить охват публикаций и получить новых подписчиков. Чтобы попасть в программу «Молния», нужно регулярно публиковать собственный контент без ссылок на сторонние сайты и площадки, а также соблюдать правила «Одноклассников».