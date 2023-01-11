Интересное 11 января 2023, 19:10 «Одноклассники» рассказали о пользовательской активности в праздники «Одноклассники»: пользователи сети за три дня отправили почти миллиард подарков РИА «Новости»

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Пользователи «Одноклассников» с 30 декабря по 1 января отправили друг другу 942 миллиона виртуальных подарков, рассказали в пресс-службе социальной сети. Там добавили, что во время новогодних праздников россияне получили более 180 миллионов поздравлений в виде снежинок с персонажами мультфильмов, а также активно посещали сервис «Моменты».

Рекордные праздники

Пользователи «Одноклассников» вели себя активнее, чем годом ранее. В пресс-службе социальной сети рассказали, что чаще всего подарки отправляли жители Москвы. Самый общительный разослал более 35 тысяч подарков за три дня.

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Самым популярным подарком оказался снеговик (почти 15 миллионов раз). Россияне делились и поздравляли друг друга и в личных сообщениях — всего оправили более 120 миллионов открыток.

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Особой популярностью в Новый год пользовался сервис «Моменты». В социальной сети активно отправляли исчезающие фото и видео, а недельная аудитория превысила 20 миллионов человек — это на 64% больше в сравнении с ноябрем.

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Мультики, снежки и застолье

Перед Новым годом в «Одноклассниках» запустили анимированные стикеры с героями мультфильмов. Персонажи «Союзмультфильма» и студии анимации «Рики» «забросали снежками» получателей более 43 миллионов раз, а всего в пользователей запустили 180 миллионов таких поздравлений. В пресс-службе соцсети добавили, что в течение четырех дней россияне более двух миллионов раз переписывались и одновременно смотрели культовые фильмы.

С 27 декабря по 1 января в «Одноклассниках» активно смотрели ролики с рецептами новогодних салатов. За несколько дней видеозаписи просмотрели более миллиона раз. Пользователям сети предложили выиграть «рубины» — цифровую награду, при помощи которой после приобретали сундуки с виртуальными подарками от партнеров и знаменитостей, таких как Александр Васильев, Ирина Хакамада и Юлия Высоцкая.

Мобильное приложение «Одноклассников» признали пригодным для использования среди людей, испытывающих проблемы со зрением. Такими же стали приложения почты Mail.ru.