Одна из московских улиц может получить имя Николая Озерова

Члены Комитета Госдумы по физической культуре и спорту планируют обратиться к мэру Москвы Сергею Собянину. Они попросят дать имя советского теннисиста и комментатора Николая Озерова одной из московских улиц. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Подобное решение политики приняли в ходе заседания комитета 25 марта. Инициатором идеи стал депутат Владислав Третьяк. Он подчеркнул, что в этом году со дня рождения Озерова должно исполниться 100 лет.

«Он комментировал 15 олимпийских игр. Легендарная личность. У меня предложение — чтобы мы вышли на Собянина и одна из новых московских улиц была названа в его (Озерова) честь», — отметил Третьяк.