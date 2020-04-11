11 апреля 2020, 13:28
Одессит переоделся в медведя, чтобы выйти на прогулку
Некоторые жители Украины с юмором подходят к ограничениям властей и, видимо, проверяют реакцию полицейских. Находчивые одесситы вышли на улицу в костюмах сказочных героев, видео появилось в социальных сетях.
На кадрах — парочка персонажей из мультфильма «Маша и медведь», причем девушка делает вид, что выгуливает медведя. В комментариях люди шутят, что все нормы для выгула животного соблюдены, ведь «Маша в маске, а Миша — на поводке».
В Москве за подобную прогулку могли бы и оштрафовать. Первые протоколы за подобные необоснованные прогулки начали выписывать накануне. Одна из жительниц столицы, к примеру, наплевала на правила самоизоляции и вышла на спортивную площадку, сорвав ограничительную ленту. Девушке выписали штраф на 15 тысяч рублей.