Одессит переоделся в медведя, чтобы выйти на прогулку

На кадрах — парочка персонажей из мультфильма «Маша и медведь», причем девушка делает вид, что выгуливает медведя. В комментариях люди шутят, что все нормы для выгула животного соблюдены, ведь «Маша в маске, а Миша — на поводке».

В Москве за подобную прогулку могли бы и оштрафовать. Первые протоколы за подобные необоснованные прогулки начали выписывать накануне. Одна из жительниц столицы, к примеру, наплевала на правила самоизоляции и вышла на спортивную площадку, сорвав ограничительную ленту. Девушке выписали штраф на 15 тысяч рублей.