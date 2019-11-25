Одержимость бледной кожей закончилась для китаянки переломом 10 ребер

20-летней китаянке недавно диагностировали бронхиальную астму. Ночью она проснулась и почувствовала сильные боли в груди. После рентгенологического обследования врачи установили у нее переломы 10 ребер.

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Удивительная травматичность оказалась результатом дефицита в организме девушки витамина D, сообщило ИА Nation news.

Китаянка почти не выходила из дома и постоянно пользовалась сильным солнцезащитным кремом. В итоге ее кости без необходимого количества витамина стали невероятно хрупкими, и приступ сильного кашля привел к страшным травмам.

Обследовавшие девушку специалисты отметили, что в их практике это первый подобный случай.