Одаренных детей из Забайкалья бесплатно отправят в летний лагерь

Одаренных учеников из Забайкалья, которые обучаются в классах с пятого по восьмой, бесплатно отправят в детских лагерь на профильную смену «IQ-каникулы». Об этом сообщил «Царьград».

Выбирать ребят, которым достанутся путевки, будут с помощью онлайн-отбора. Родителям необходимо зарегистрировать своих детей до 7 июня на платформе забайкальскиеканикулы.рф и выложить задание по направлениям филология, математика, физика, химия или биология. Имена победителей огласят 10 июня. Лагерная смена же продлится с 20 по 26 июня.