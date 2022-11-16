Эксклюзив 16 ноября 2022, 19:26 Обвиненный в попытке изнасилования женщины-тренера мужчина рассказал свою версию произошедшего Обвиненный в домогательстве клиент спорт-клуба в Ясенево заявил, что его оклеветали РИА «Новости»

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Фитнес-тренер Виктория из спорт-клуба в Ясенево пожаловалась в полицию, что клиент увез ее на машине и пытался изнасиловать. Обвиненный ею Алексей Д рассказал каналу «360», что все было не так.

По его словам, они с Викторией спокойно сидели в машине и пили кофе. Никакие спортивные программы она ему там не показывала. Тут появился ее супруг, приревновал, началась погоня, в результате которой машину Алексея повредили. По его словам, муж Виктории удерживает ее дома, удерживает детей, уничтожает ее морально.

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«Я в органах был, на Кавказ ездил, ни одного замечания за всю службу. Сейчас на пенсии», — возмутился Алексей обвинению в попытке изнасилования.

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Он утверждает, что это ревнивый супруг запугал Викторию и заставил придумать для полицию всю эту историю, будто ее удерживали в машине насильно. Алексей заверил, что написал все положенные заявления — в полицию, в ГИБДД, — что у него есть записи с камер, и что компетентные люди разберутся, кто тут прав.

«За бездействие сотрудников будем разбираться, сотрудники не действовали вообще. Нужно было забрать его машину, она была во дворах, опечатать, его найти, в розыск его и все такое. Но этого ничего не произошло. Могли пострадать и другие люди, потому что было очень плотное движение, но ему было все равно. Моя машина разбита, ДТП не оформлено, ГАИ не согласилось. Вот такая ситуация», — сказал он.

Виктория тоже обратилась в правоохранительные органы. Она также уволилась из клуба на следующий день после произошедшего.