Обсерватория для слежки за мусором в космосе заработала в Австралии

Первую в мире обсерваторию для слежки за космическим мусором открыли в Австралии. Она позволит обнаруживать спутники, обломки метеоров и другие объектов, летающие на высоте до 10 тысяч километров от Земли, написал ОТР.

Выявлять подобный мусор будут FM-радиоволны и специальные антенны. Информация о потенциально опасных объектах будет передаваться космическим агентствам по всему миру. Благодаря этому можно будет планировать запуски аппаратов без риска столкновений.

Все антенны работают в автономном режиме. Они оборудованы солнечными панелями и аккумуляторами.