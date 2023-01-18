Интересное 18 января 2023, 11:55 Общественное пространство Третьяковской галереи появится во Владивостоке

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Общественное пространство Третьяковской галереи откроют во Владивостоке в апреле 2023-го года. Такой информацией поделился руководитель службы по связям с общественностью, маркетингу и цифровым проектам Государственной Третьяковской галереи Алексей Савищев. Об этом сообщило ИА PrimaMedia.

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Пространство будет располагаться в историческом здании Дальневосточного морского пароходства. По словам Савищева, место станет центром связи с Третьяковской галереей. Там жители и гости города смогут послушать лекции, принять участие в образовательных форматах, которые ранее были доступны только в Москве, написал RT.