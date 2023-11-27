27 ноября 2023, 18:38
Общественная Служба Новостей: учить ребенка кататься на коньках можно с 4 лет
Катание на коньках — одно из любимых зимних развлечений, и детей можно привлекать к нему уже с четырех лет. Об этом сообщила Общественная служба новостей.
Вообще ребенок может вставать на коньки уже с двух лет. Но эксперты советуют не торопиться и все-таки подождать, пока маленькому спортсмену не исполнится четыре. Однако отмечается, что самым главным критерием является даже не возраст, а физическое и эмоциональное развитие ребенка.
Реклама
Начинать учить детей стоит тогда, когда они сами проявили интерес к катанию на коньках, а также не боятся льда.
Дети
Реклама
Реклама