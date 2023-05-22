Интересное 22 мая 2023, 18:19 Общественная служба новостей: тяжелые люстры над кроватью провоцируют бессонницу и стресс

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Правильное расположение кровати к комнате напрямую влияет на качество и комфорт сна. О том, как нельзя располагать кровать в спальне, сообщила «Общественная служба новостей».

Отмечается, что спальное место не должно располагаться напротив зеркала и стоять изголовьем прямо к окну. Также над кроватью не стоит вешать массивные люстры, это может спровоцировать у человека бессонницу и стресс.

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Как сообщил «Север-пресс», также нельзя ставить кровать под низким потолком — это негативно отразится на нервной системе и может вызвать беспокойство.