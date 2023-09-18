Интересное 18 сентября 2023, 19:34 Общественная Служба Новостей: не стоит отбирать у собаки пищу и игрушки в качестве наказания

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При наказании собаки в воспитательных целях нельзя забирать у нее пищу и игрушки. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.

В результате принудительного голодания животное лишится права собственности, это может стать причиной психологической травмы у питомца. Также провинившуюся собаку нельзя наказывать шлепками и бить, боль спровоцирует у животного страх и недоверие.

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Отмечается, что наказывать питомца следует в момент хулиганства, поскольку через две минуты собака с большей долей вероятности забудет о своей шалости и не поймет, за что ее ругают.