18 сентября 2023, 19:34
Общественная Служба Новостей: не стоит отбирать у собаки пищу и игрушки в качестве наказания
При наказании собаки в воспитательных целях нельзя забирать у нее пищу и игрушки. Об этом сообщила Общественная Служба Новостей.
В результате принудительного голодания животное лишится права собственности, это может стать причиной психологической травмы у питомца. Также провинившуюся собаку нельзя наказывать шлепками и бить, боль спровоцирует у животного страх и недоверие.
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Отмечается, что наказывать питомца следует в момент хулиганства, поскольку через две минуты собака с большей долей вероятности забудет о своей шалости и не поймет, за что ее ругают.
Собаки
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