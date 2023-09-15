Интересное 15 сентября 2023, 12:57 Общественная Служба Новостей: не следует начинать уборку с мытья полов

Читать 360tv в

Многие хозяйки совершают ошибки во время генеральной уборки. Начинать наводить порядок с мытья полов не стоит, сообщила Общественная Служба Новостей.

Во время уборки полок, столов и мебели на пол в любом случае будет падать пыть и мелкий мусор, из-за чего их придется мыть повторно. Кроме того, нельзя использовать одну тряпку для уборки всех поверхностей - на ней могут остаться микроорганизмы из других помещений.

Реклама

Кроме того, необходимо вытряхивать мешок пылесоса сразу после уборки и не покупать дешевые принадлежности для уборки.