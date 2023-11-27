Интересное 27 ноября 2023, 18:12 Общественная Служба Новостей: манты отличаются от хинкали формой и страной происхождения

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Многие люди путают манты и хинкали, но их проще всего отличить по внешнему виду. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

Манты немного меньше, чем хинкали. А по форме они напоминают конверт с уголками. Хинкали же могут весить до 100 граммов за штуку. Их отличительной особенностью является «ручка» из теста, за которую принято брать блюдо.

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Манты пришли в современную кухню из Азиии. В то время как родиной хинкали считается Кавказ.

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