29 ноября 2023, 10:19
Общественная Служба Новостей: имитация красной икры растворяется в перекиси водорода
В последнее время на рынке появилось очень много имитации красной икры, но есть несколько способов, чтобы проверить ее подлинность. Об этом рассказала Общественная Служба Новостей.
Во-первых, можно растворить икру в кипятке. Настоящая даст белковые белые хлопья, а подделка растает до масленистых пятен. Также можно взять с собой на рынок перекись водорода. В чайной ложке можно растворить пару икринок. Настоящая и имитированная поведут себя так же, как и в случае с кипятком.
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