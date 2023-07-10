Интересное 10 июля 2023, 18:11 «Общественная Служба Новостей»: чеснок поможет защититься от укусов комаров

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Комары и мошки могут омрачить любой отдых на природе с палатками. О том, как защититься от насекомых, сообщила «Общественная Служба Новостей».

Чеснок станет отличным средством и позволит защитить тело от укусов. Для этого перед сном необходимо съесть несколько зубчиков чеснока — содержащийся в нем аллицин поменяет запах тела и отпугнет комаров.

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Кроме того, для борьбы с комарами на природе можно использовать специальные спирали, таблетки и спреи, сообщило Utro.ru.