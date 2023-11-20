Интересное 20 ноября 2023, 18:15 Общественная Служба Новостей: черный чай относится к категории полностью ферментированного

Читать 360tv в

Черный чай, как правило, изготавливают, из листьев чайного дерева. Он относится к категории полностью ферментированного, в отличие от зеленых сортов, которые подвергаются слабой ферментации. Об этом написала Общественная Служба Новостей.

Растительные элементы черного чая сначала вялят, скручивают, а затем сушат. Элементы зеленого чая обжаривают в котле или обрабатывают паром, и лишь затем отправляют на скрутку и сушку.

Реклама

Что касается кофеина, то он содержится и в одном, и в другом виде. Однако в зеленом чае этого элемента все же больше. Зеленые сорта не рекомендуется пить тем людям, у которых есть проблемы с сосудами.