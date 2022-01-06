«Общение» амурского тигра и вороны попало на видео в Приморье

«Общение» вороны и краснокнижного амурского тигра удалось запечатлеть на видео. Редкие кадры получили ученые национального парка «Земля леопарда» в Приморье.

Представитель пресс-службы ФГБУ «Земля леопарда» сообщил РИА «Новости», что ролик удалось заснять в центральной части национального парка. На кадрах молодой тигр отдыхает у вершины горы, когда рядом с ним начинает каркать ворона. Хищник не проявил к птице агрессии и не напал на нее. На середине ролика, который длится немногим больше минуты, ворона улетает из кадра, но ее карканье продолжает слышаться на записи. Вероятно птица решила устроится на ветке над хищником.

Видео: «Земля леопарда»/YouTube

«Фотоловушка запечатлела необычайно близкое общение диких животных: на расстоянии менее метра птица своим карканьем дразнит хищника, который переносит общение стоически», — отметил представитель «Земли леопарда».

Он отметил, что обычно представители этих видов взаимодействуют по-другому. Особенно зимой птицы во многом зависят от тигров и леопардов. Успешные охоты этих хищников обеспечивают многим из них пропитание.

«Вороны, которым с воздуха легче заметить останки животных, могут своим карканьем подсказывать о местоположении чужих добыч и погибших животных», — объяснил собеседник агентства. Он отметил, что в таких случаях при встрече тигров и ворон последние держатся на расстоянии, на ветках деревьев.

В этот раз фотоловушка запечатлела иную история. Как заметил представитель «Земли леопардов», вороны очень умные и любознательные птицы, они могут проявлять подобное поведение.

«Можно лишь предположить, что ворона решила „полюбопытствовать“, когда тигр вновь отправится на охоту», — предположил представитель нацпарка.