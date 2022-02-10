Обрезку лип на Московской площади провели в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге провели обрезку лип, которые расположены на Московской площади. Директор СПб ГУСПП «Южное» Оксана Гусева объяснила, почему эту процедуру проводят именно сейчас. Об этом сообщил Piter.TV.

Во время обрезки кронам придают форму шара. Также специалисты удаляют дублирующие и сухие ветки. Сейчас деревья намного проще привести в порядок, так как они находятся в состоянии покоя. Однако во время обрезки температура воздуха должна быть выше -10 градусов. В противном случае обрезанные ветки могут замерзнуть.