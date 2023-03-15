Интересное 15 марта 2023, 12:31 Образовательный центр, включающий детский сад и школу, построят в Хорошево-Мневниках

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На северо-западе Москвы в Хорошево-Мневниках возведут новый образовательный центр. Он будет включать в себя детский сад и школу. Об этом сообщило ИА НСН.

Организация будет располагаться во втором квартале проекта «Остров». Детский сад будет рассчитан на 125 мест, а школа — на 800. В дошкольном учебном заведении разместят пять учебных групп.

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Кроме того, там появятся музыкальный и спортивный залы, кабинеты для групповых занятий, функциональные учебные кабинеты, робо-классы, художественную мастерскую и даже IT-полигон. При этом младшеклассники будут заниматься в отдельном блоке.

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