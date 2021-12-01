Обозреватель Мельман рассказал, почему первый канал решил изменить формат «Поле чудес»

Капитал-шоу «Поле чудес» начнет выходить в эфире Первого канала в измененном формате. Телевизионный обозреватель газеты «Московский Комсомолец» Александр Мельман в беседе с Nаtiоn Nеws прокомментировал такое изменение, а также рассказал, как к нему отнесутся зрители.

«Но отмечу, что сейчас у „Поля чудес“ и господина Якубовича все в порядке, с точки зрения трафика и популярности. Но изменения концепции — дело и право авторов, продюсеров и руководства канала. Может быть они понимают, что стоит что-то обновить», — отметил специалист.

Эксперт подчеркнул также, что если бы шоу все-таки закрыли, зрители вряд ли бы сильно расстроились из-за этого. Он напомнил, что в последнее время закрылось много культовых передач, среди которых «В мире животных» и «Клуб кинопутешествий».