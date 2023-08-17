17 августа 2023, 19:34
Оборудование для самолета Sukhoi Superjet New начали выпускать на Сарапульском заводе
Продукция Сарапульского электрогенераторного завода будет использоваться для создания самолетов Sukhoi Superjet New. Такой информацией поделился глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Об этом сообщил udm-info.ru.
Предприятие закончило первую партию электродвигателей для гидравлических насосных станций. Они отвечают за работу механизации крыла, выпуск шасси и другие процессы. Сейчас станции проходят испытания.
Реклама
Кроме того, завод наладил выпуск двигателя привода пожарного крана.
Реклама
Реклама