Интересное 17 августа 2023, 19:34 Оборудование для самолета Sukhoi Superjet New начали выпускать на Сарапульском заводе

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Продукция Сарапульского электрогенераторного завода будет использоваться для создания самолетов Sukhoi Superjet New. Такой информацией поделился глава Удмуртской Республики Александр Бречалов. Об этом сообщил udm-info.ru.

Предприятие закончило первую партию электродвигателей для гидравлических насосных станций. Они отвечают за работу механизации крыла, выпуск шасси и другие процессы. Сейчас станции проходят испытания.

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Кроме того, завод наладил выпуск двигателя привода пожарного крана.