Лимаренко рассказал, что дорога от аэропорта — главная на Кунашире. Ее асфальтирование было важно для местного населения, а также для развития экономики и туризма. Теперь на трассе «Южно-Курильск — аэропорт Менделеево» появилось твердое покрытие.

«Теперь каждый может с удовольствием и комфортом ездить в аэропорт или на природу. На грунтовке быстрее 50 километров в час разгоняться было проблематично, да и клубы пыли не только досаждали, но и делали поездку опасной», — рассказал местный автомобилист Анатолий Баранников.

Уточняется, что асфальтирование дорог на острове продолжается: обустраивают участок дороги до села Головнино, проектируют дороги до сел Горячий Пляж и Лагунное. Рассматривается перспектива строительства трассы до вулкана Тятя.

Строительство финансировали в рамках федеральной программы развития Курильских островов до 2025 года, а также из бюджета региона.