Интересное 18 сентября 2023, 22:31 Обнаженная «гимнастка» станцевала на крыше автобуса в Кирове и попала на видео Shot показал видео танцев голой «гимнастки» на крыше автобуса в Кирове Unsplash

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Опьяненная неизвестными веществами девушка исполнила танец в обнаженном виде на крыше автобуса в Кирове. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Женщина разделась донага, залезла на крышу остановившегося на Октябрьском проспекте автобуса и начала исполнять свой перформанс. Танец с акробатическими элементами оценили не все очевидцы — пока некоторые наблюдали за происходящим, кто-то вызвал наряд правоохранителей.

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Полицейские дождались завершения «номера» со шпагатами. Затем девушку сняли с крыши автобуса. После этого «гимнастка» отправилась на медицинское освидетельствование.

Похожая история произошла 6 сентября в Нефтекамске. Местный житель выбрался из кабинки колеса обозрения и стал показывать трюки, чтобы повеселить толпу.