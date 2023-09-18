18 сентября 2023, 22:31
Обнаженная «гимнастка» станцевала на крыше автобуса в Кирове и попала на видео
Shot показал видео танцев голой «гимнастки» на крыше автобуса в Кирове
Опьяненная неизвестными веществами девушка исполнила танец в обнаженном виде на крыше автобуса в Кирове. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
Женщина разделась донага, залезла на крышу остановившегося на Октябрьском проспекте автобуса и начала исполнять свой перформанс. Танец с акробатическими элементами оценили не все очевидцы — пока некоторые наблюдали за происходящим, кто-то вызвал наряд правоохранителей.
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Полицейские дождались завершения «номера» со шпагатами. Затем девушку сняли с крыши автобуса. После этого «гимнастка» отправилась на медицинское освидетельствование.
Похожая история произошла 6 сентября в Нефтекамске. Местный житель выбрался из кабинки колеса обозрения и стал показывать трюки, чтобы повеселить толпу.
Россия
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