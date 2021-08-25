Три корпуса от артиллерийских снарядов обнаружили на Южном Урале

Два корпуса 152-миллиметровых артиллерийских осветительных снарядов обнаружили в трех километрах от деревни Большая Исянгильдина Аргаяшского района. На них наткнулись местные жители в субботу, 21 августа. Об этом сообщили Nation News.

Сотрудники ОМОН Росгвардии по региону обследователи место находки. После проверки боеприпасы передали в полицию. «Корпус мог быть привезен для переработки на магнитогорские заводы», — рассказал старший инженер-сапер группы разминирования магнитогорского ОМОН майор полиции Максим М.