Обнаружены останки первого летающего динозавра

Чилийские ученые нашли останки летающих динозавров. Считается, что они обитали в Гондване — доисторическом суперконтиненте. Новые находки смогли подтвердить, что эти останки принадлежат так называемым птерозаврам. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на журнал Acta Paleontologica Polonic.

«Мы показываем, что распространение животных этой группы было шире, чем считается», — сообщил руководитель экспедиции Джонатан Алакорн. Специалисты подчеркнули, что птерозавры первыми научились полету, использовав размах крыльев. Также известно о двух типов этого вида. Одни были совсем маленьких размеров и умели лазить по деревьям, а другие имели разную величину и могли бегать и плавать.