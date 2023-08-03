Интересное 03 августа 2023, 02:05 Облако в виде «ядерного гриба» напугало жителей Казани Shot: над Казанью заметили облако в виде «ядерного гриба» «ВКонтакте»

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Жители Казани заметили в небе похожее на ядерный гриб облако. Они начали делать фото и видео, а затем поделились кадрами в местных пабликах, написал Telegram-канал «Shot».

На кадрах жители города запечатлели облако, которое снизу напоминает трубу и расширяется ближе к верху. При этом стремящееся в небо облако имеет достаточно крупные размеры. По мнению пользователей Сети, оно походило на ядерный гриб.

В Казани необычное явление связали с мощным пожаром или взрывом. Эксперты назвали объект в небе облаком-«наковальней». Это особый вид кучево-дождевого облака, которое сначала поднимается на высоту около 12 километров, а затем медленно расплывается из-за сильных ветров.

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