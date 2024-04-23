Интересное 23 апреля 2024, 03:46 «Обязанности: мурчание». В России опубликовали вакансию «кота на новоселье» Застройщик в Сочи открыл вакансию кота на новоселье с зарплатой 50 тысяч рублей Freepik

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Строительная компания в Сочи открыла вакансию кота на новоселье, предложив питомцу, причем всерьез, зарплату в 50 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщил РИА «Новости» представитель застройщика Игорь Гельвер.

Вакансию разместили на одной из интернет-площадок. В объявлении говорится, что компании нужен кот с опытом работы от одного года.

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Ему предлагают трудовой договор, вахтовый график и выплаты дважды в месяц. Работа у питомца будет несложная — согласно традициям первым заходить в новое жилье. Зарплата будет рассчитываться из количества таких выездов.

По словам Гельвера, это не шутка. В компании действительно собирают портфолио кандидатов, так как не у всех заказчиков есть коты, чтобы их первыми запустить в дом.

«Они смогут выбрать котика или кошку по фото и описанию характера. От соискателей просим фото, указать кличку и рассказать о характере, повадках и предпочтениях», — пояснил представитель компании.

Гельвер добавил, что ограничений по возрасту животного нет, главное — дружелюбный характер. В компании отобрали уже десять кандидатов и ждут новых соискателей. Раньше фирма обходилась котами сотрудников, но объемы строительства выросли и теперь их на всех не хватает.

Среди обязанностей четырехлапых сотрудников в компании указали соблюдение кошачьих ритуалов: мурлыканье, умывание лапой, весеннее мяуканье, ловля мышей. Из требований: безусловная любовь к хозяевам, хвост трубой, бережное отношение к мебели, умение принимать вальяжные позы и знание кошачьих примет в народном фольклоре.

Ранее вакансию кота-обживателя без вредных привычек открыли в Ярославле.