Объявление о продаже «мистической» настольной игры за 5 млн рублей появилось в Сети

Объявление о продаже необычных мадагаскарских шашек появилось в социальной сети «ВКонтакте». Продавец хочет получить за игру 5,2 миллиона рублей. Об этом сообщила «Газета.Ru».

Автор поста рассказал, что в Россию эти шашки попали в 90-е годы. Их родиной является остров Мадагаскар. Сами шарики сделаны из полудрагоценных камней, доска — из древесины. Настольная игра — это ручная работа.

По словам продавца, в России на доске появились мистические трещины. Он рассказал, что игру привезли в страну в хорошем состоянии и причин для появления расколов не было. Спустя время трещины пропали. Автор рассказал, что если намочить ее сбоку водой, то можно увидеть две полоски, которые указывают на наличие затянувшихся трещин.