Объятия маленькой девочки и щенка покорили сердца пользователей Сети

Ребенок и щенок на видео размером почти не отличаются друг от друга, а их объятия настолько трогательны, что любовь пользователей парочка завоевала без труда.

На сайте Imgur, где разместили снятое матерью девочки видео, ролик набрал более 300 тысяч просмотров.

Кого-то из пользователей Сети это видео даже заставило задуматься о том, чтобы завести ребенка или собаку.

«Оуу, ну это просто противозаконно мило!», «Глядя на эти обнимашки, я вдруг понял, что очень сильно хочу дочку… и собаку», «Мне кажется, это видео способно поднять настроение любому», «Они такие очаровательно пухлые!» — написали комментаторы.