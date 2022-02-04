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    04 февраля 2022, 12:29

    Историк моды Васильев заявил, что «на рынке невест зашкаливает обилие крестьянок»

    Екатерина Боснак

    Историк моды, ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев поделился своим мнением о том, как сейчас обстоят дела в области знакомств. Он заявил, что на российском «рынке невест» слишком много «крестьянок».

    Историк моды Васильев заявил, что «на рынке невест зашкаливает обилие крестьянок»

    «Обилие крестьянок на рынке невест зашкаливает. Москва ежедневно принимает сотни новоприезжих — бывших крестьянок, тюнингованных или с природной красотой. Они приезжают в поисках женихов, конечно же, богатых, конечно же, бизнесменов рублевских или нуворишских. Уверены, что им повезет», — процитировал модного критика StarHit.

    Ведущий отметил, что приезжие девушки зачастую пользуются услугами косметологов или пластических хирургов, и сравнил их с Коко Шанель, которая тоже сделала пластику. Только она, как отметил Васильев, пошла на это позднее — будучи в требующем этого возрасте. Модельер сделала круговую подтяжку.

    Сам Васильев неоднократно говорил, что принадлежит к аристократическому классу. У него есть несколько объектов недвижимости за границей и большая коллекция антикварных предметов.