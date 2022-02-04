Историк моды Васильев заявил, что «на рынке невест зашкаливает обилие крестьянок»

Историк моды, ведущий программы «Модный приговор» Александр Васильев поделился своим мнением о том, как сейчас обстоят дела в области знакомств. Он заявил, что на российском «рынке невест» слишком много «крестьянок».

«Обилие крестьянок на рынке невест зашкаливает. Москва ежедневно принимает сотни новоприезжих — бывших крестьянок, тюнингованных или с природной красотой. Они приезжают в поисках женихов, конечно же, богатых, конечно же, бизнесменов рублевских или нуворишских. Уверены, что им повезет», — процитировал модного критика StarHit.

Ведущий отметил, что приезжие девушки зачастую пользуются услугами косметологов или пластических хирургов, и сравнил их с Коко Шанель, которая тоже сделала пластику. Только она, как отметил Васильев, пошла на это позднее — будучи в требующем этого возрасте. Модельер сделала круговую подтяжку.

Сам Васильев неоднократно говорил, что принадлежит к аристократическому классу. У него есть несколько объектов недвижимости за границей и большая коллекция антикварных предметов.