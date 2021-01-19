Обезьяны на Бали придумали схему «вымогательства» еды у туристов

Обитающие на индонезийском острове Бали длиннохвостые обезьяны владеют своеобразной хитрой схемой обмана туристов. Они научились понимать, какие вещи для людей наиболее ценны, и начали требовать за них «выкуп».

К такому выводу пришли исследователи Летбриджского университета в Канаде, пишет The Guardian. Специалисты обнаружили, что обезьяны стали воровать у людей наиболее ценные вещи с целью последующего обмена украденного на «выкуп» в виде корма.

Чаще всего обезьяны крадут мобильные телефоны, кошельки или очки, к такому выводу пришли ученые. Кроме того, вдобавок животные способны требовать больше еды за возврат своей «добычи». При этом пустые чехлы для фототехники обезьян мало интересуют и эти предметы они почти не воруют.

«Грабеж и обмен — проявление культурной компетентности обезьян», — заметил доцент психологии Жан-Батист Лека. По его словам, такое поведение — это результат социальной адаптации, и в данной популяции оно отмечается уже как минимум 30 лет.

Эксперты наблюдали за поведением обезьян в течение 273 дней. Им также удалось выяснить, что процесс обмена вещей на еду занимает у туристов немного времени — самая продолжительная «сделка» длилась 25 минут, из них 17 минут ушло на «переговоры с похитителями».

Семья Хикс из Австралии навсегда запомнит свой отдых на Бали в 2019 году. Тогда местная обезьяна влезла в кадр во время семейного снимка и показала средний палец. При этом бесцеремонная обезьяна вышла на первый план при съемки, она одной лапой ухватилась за камеру, а из пальцев второй сложила неприличный жест.